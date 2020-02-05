Телохранитель британского экс-премьера потерял в туалете пистолет

Он оставил заряженный пистолет, а также свой паспорт и паспорт Дэвида Кэмерона в туалете самолета British Airways, летевшем из Нью-Йорка в Лондон.

Дэвид Кэмерон в самолете. Фото 2010 года



Пистолет Glock 17 и документы были обнаружены одним из пассажиров, сообщает Daily Mail.

По словам источника в полиции, хорошо, что пассажир оказался законопослушным гражданином и передал находку командиру авиалайнера.

Инцидент произошел в прошлый понедельник.

«С тех пор данный офицер временно отстранен от исполнения своих обязанностей, – заявили в Скотленд-ярде. – Мы чрезвычайно серьезно относимся к этому делу и начали внутреннее расследование».

Дэвид Кэмерон был премьер-министром Великобритании в течение шести лет до июля 2016 года.

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