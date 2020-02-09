Коронавирус впервые диагностирован у украинца
Он является членом команды круизного лайнера.
По сообщению японских СМИ, у украинца, являющегося членом команды круизного лайнера Diamond Princess, диагностирован новый китайский коронавирус, вызывающий смертельно опасную пневмонию.
По данным японского Минздрава, на круизном лайнере Diamond Princess коронавирус выявили у 70 пассажиров. Это первый украинец, у которого диагностировали данное заболевание.
Пока что никаких симптомов коронавируса украинец не ощущает, однако медики уже начали лечение, поскольку неизбежно состояние пациента ухудшится в ближайшие дни.
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