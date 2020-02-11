Помощник Зеленского заявил о желании президента прекратить войну на Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну на Донбассе.

По его заверению, украинский лидер искренне хочет прекращения боевых действий в регионе.

«Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось», — сказал Ермак.

Он отметил, что это происходит в «нормандском формате», а также в Минске.

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