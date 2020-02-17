В Житомире мужчина хранил мешок наркотиков, чтобы кормить рыб
Удивительное объяснение нашел обвиняемый.
Житель Житомира на днях предстал перед судом за хранение марихуаны в особо крупном размере. В пересчете на сухое вещество, полицейские изъяли у него дома более трех килограммов наркотика – практически целый мешок.
Свою вину в хранении конопли мужчина признал полностью, однако пояснил, что использовал ее не для курения, а в качестве прикормки для рыбы во время рыбалки. Травку, дескать, купил на местном рынке у незнакомого мужчины, а рыба очень неплохо клевала на наркотическое растение.
Суд приговорил находчивого рыбака к пяти годам лишения свободы с двухлетней отсрочкой наказания. Теперь на рыбалке осужденному придется ограничиваться макухой.
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