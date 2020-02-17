В Житомире мужчина хранил мешок наркотиков, чтобы кормить рыб

Удивительное объяснение нашел обвиняемый.

Житель Житомира на днях предстал перед судом за хранение марихуаны в особо крупном размере. В пересчете на сухое вещество, полицейские изъяли у него дома более трех килограммов наркотика – практически целый мешок.

Свою вину в хранении конопли мужчина признал полностью, однако пояснил, что использовал ее не для курения, а в качестве прикормки для рыбы во время рыбалки. Травку, дескать, купил на местном рынке у незнакомого мужчины, а рыба очень неплохо клевала на наркотическое растение.

Суд приговорил находчивого рыбака к пяти годам лишения свободы с двухлетней отсрочкой наказания. Теперь на рыбалке осужденному придется ограничиваться макухой.

Тэги: марихуана, наркотики, конопля, рыба