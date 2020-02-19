На Волыни члены польского наркокартеля услышали слишком мягкие приговоры
Один из троицы задержанных не дожил до суда
В декабре 2015 года волынские правоохранители задержали троих граждан Польши, которые на автомобилях и рейсовым автобусом доставили в Украину в общей сложности свыше 2,5 килограммов отборного амфетамина. Эта партия «потянула» на особо крупный размер, а действия злоумышленников не оставили сомнений, что перед оперативниками – члены организованной преступной группы.
Контрабандистов отравы допросили, и оказалось, что за ними стоял организатор, который ушел от ответственности – копы не смогли его задержать. Отвечать за содеянное пришлось бы троим, однако один из арестованных скончался, дожидаясь суда.
Спустя более четырех лет суд приговорил поляков-контрабандистов к 6 годам 5 месяцам и восьми с половиной годам лишения свободы соответственно. Однако, учитывая, что они отбыли по так называемому «закону Савченко» в СИЗО более 8-ми и 6-ти лет соответственно, через несколько месяцев они уже будут на свободе.
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