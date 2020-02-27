Чиновник майнил криптовалюту на рабочем компьютере и серверах администрации

С января по май 2018 года он добывал криптовалюту с помощью вредоносного программного обеспечения.

Чиновник Государственной судебной администрации предстанет перед судом за злоупотребление служебным положением. Он незаконно использовал для своей выгоды сетевое и системное оборудование, которое принадлежит государству.

Оборудование, на котором чиновник добывал криптовалюту, предназначено для обеспечения работы Единого государственного реестра судебных решений, веб-портала Судебная власть и внедрение в работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Сообщается, что добывал криптовалюту чиновник с помощью вредоносного программного обеспечения начиная с января по май 2018 года.

Кроме этого на серверах ГСА подозреваемый размещал и администрировал сторонние сайты, получая за это денежное вознаграждение. До августа 2018 года на оборудовании судебной госадминистрации хостилось три интернет-магазина и сайт, посвященный мотоциклам класса Chopper. Доступ к ним обеспечивался с помощью IP-адресов и канала связи ГСА Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено. Санкция статьи о незаконном вмешательстве в работу компьютеров и сетей предполагает до шести лет лишения свободы.

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