Зеленский посоветовал Разумкову уволится

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы.

По данным издания, Разумков сказал Зеленскому, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов из президентской фракции «Слуга народа».

Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают «слуги народа», и хочет, чтобы более активную позицию по «зашкварам» занимала партия.

Издание отмечает, что на это Зеленский посоветовал Разумкову уволиться, если тому что-то не нравится.

А Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады — поставьте на голосование предложение снять меня с должности.

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