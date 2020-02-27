НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Религия
22:59 27 Февраля 2020 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Папа Франциск заболел после того, как поддержал зараженных коронавирусом

Папа Франциск пропустил запланированную мессу в Риме из-за болезни. В Ватикане сообщили, что у 83-летнего понтифика «небольшое недомогание».

В Ватикана не сказали ни слова о характере болезни, но все видели как папа кашлял и сморкался во время мессы в среду, сообщает Metro.

Вчера он сказал, что хотел бы выразить свою поддержку людям, у которых обнаружен коронавирус, а также медицинским работникам, которые ухаживают за ними.

В некоторых районах Северной Италии, пораженных коронавирусом, церковные службы в Великий пост были отменены или ограничены.

Источник:
Тэги: папа римский Франциск, коронавирус

Новости по теме

Среди футболистов выявлен первый случай заражения коронавирусом

Случай заражения новым коронавирусом обнаружен у игрока клуба «Пьянезе» из третьего дивизиона итальянского футбола серии С.

Мекку закрыли для паломников из-за коронавируса

Саудовская Аравия приостанавливает въезд иностранных паломников в священные для мусульман города Мекка и Медина в качестве меры предосторожности.

Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус подтвердился еще у двух украинцев.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Призрак СССР: Лукашенко заявил о соединении Беларуси и России в единый союз

21:13 Мир

Мекку закрыли для паломников из-за коронавируса

18:01 Мир

Чиновник майнил криптовалюту на рабочем компьютере и серверах администрации

13:38 Украина

Мужчину, который соседке раскроил голову лопатой, со второй попытки отправили в тюрьму

10:56 Украина

Какую цену готов заплатить Зеленский за мир на Донбассе?

10:38 Украина

США никогда не признают Крым российским, – Помпео

08:32 Мир

Известная британская певица призналась, что ее изнасиловали

22:11 Мир

Протесты в Индии не утихают после приезда Трампа

15:52 Мир

В чернобыльском лесу в извращенной форме изнасиловали туристку-девственницу из России

15:44 Украина

В Харьковской области мужчина убил жену, а потом лег с ней спать

15:13 Украина

В Черниговской области мужчина убил брата и кума за траву в огороде

14:49 Украина

Новости | Слоты