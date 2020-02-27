Папа Франциск заболел после того, как поддержал зараженных коронавирусом
Папа Франциск пропустил запланированную мессу в Риме из-за болезни. В Ватикане сообщили, что у 83-летнего понтифика «небольшое недомогание».
В Ватикана не сказали ни слова о характере болезни, но все видели как папа кашлял и сморкался во время мессы в среду, сообщает Metro.
Вчера он сказал, что хотел бы выразить свою поддержку людям, у которых обнаружен коронавирус, а также медицинским работникам, которые ухаживают за ними.
В некоторых районах Северной Италии, пораженных коронавирусом, церковные службы в Великий пост были отменены или ограничены.
Новости по теме
Случай заражения новым коронавирусом обнаружен у игрока клуба «Пьянезе» из третьего дивизиона итальянского футбола серии С.
Саудовская Аравия приостанавливает въезд иностранных паломников в священные для мусульман города Мекка и Медина в качестве меры предосторожности.
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус подтвердился еще у двух украинцев.