Папа Франциск заболел после того, как поддержал зараженных коронавирусом

Папа Франциск пропустил запланированную мессу в Риме из-за болезни. В Ватикане сообщили, что у 83-летнего понтифика «небольшое недомогание».

В Ватикана не сказали ни слова о характере болезни, но все видели как папа кашлял и сморкался во время мессы в среду, сообщает Metro.

Вчера он сказал, что хотел бы выразить свою поддержку людям, у которых обнаружен коронавирус, а также медицинским работникам, которые ухаживают за ними.

В некоторых районах Северной Италии, пораженных коронавирусом, церковные службы в Великий пост были отменены или ограничены.

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