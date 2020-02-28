НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
17:18 28 Февраля 2020 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Разбойники с пистолетом напал на парковку в Харькове

За содеянное они понесли совершенно разное наказание.

16-го сентября 2018 года, во втором часу ночи, на парковочную площадку в районе кинотеатра «Парк», что на улице Сумской в центре Харькова, напали двое бандитов. Угрожая работнику парковки пистолетом, злоумышленники потребовали от него дневную выручку. Мужчина передал разбойникам чуть менее 10 000 гривен различными купюрами, и налетчики поспешили скрыться.

Задержали преступников через три недели. Сыщики умело воспользовались уликами, а затем и разговорили подозреваемых.

Оба налетчика имели судимости за плечами, правда один из них, армянин по национальности, гораздо чаще попадал за решетку. Как результат – он по решению суда проведет за колючей проволокой 7 лет и 1 месяц с конфискацией всего имущества, а вот его подельник ограничится наказанием условным – в течение трех лет ему следует отмечаться в органах пробации.

Источник:

Новости по теме

В сельском баре человека убили с одного удара левой

Физической силой может похвастаться убийца, который получил почти максимальный срок.

В Монголии президента страны поместили в карантин с подозрением на коронавирус

Баттулга — первый президент, который посетил Китай с тех пор, как в стране ввели меры по сдерживанию вспышки коронавируса COVID-19.

Защищая урожай конопли, хозяин огорода отправил в реанимацию соседа

Битва за наркотический урожай оказалась неравной.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты