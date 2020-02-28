Разбойники с пистолетом напал на парковку в Харькове

За содеянное они понесли совершенно разное наказание.

16-го сентября 2018 года, во втором часу ночи, на парковочную площадку в районе кинотеатра «Парк», что на улице Сумской в центре Харькова, напали двое бандитов. Угрожая работнику парковки пистолетом, злоумышленники потребовали от него дневную выручку. Мужчина передал разбойникам чуть менее 10 000 гривен различными купюрами, и налетчики поспешили скрыться.

Задержали преступников через три недели. Сыщики умело воспользовались уликами, а затем и разговорили подозреваемых.

Оба налетчика имели судимости за плечами, правда один из них, армянин по национальности, гораздо чаще попадал за решетку. Как результат – он по решению суда проведет за колючей проволокой 7 лет и 1 месяц с конфискацией всего имущества, а вот его подельник ограничится наказанием условным – в течение трех лет ему следует отмечаться в органах пробации.