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Главная » Украина » Политика
17:53 28 Февраля 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Допрос Порошенко в ГБР длился 6 часов

Подозрений экс-президенту не вручили.

Сегодня, 28 февраля, пятый президент Украины Петр Порошенко и его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань провели в здании ГБР около шести часов.
Порошенко опрашивали по делу о вмешательстве в деятельность судов.

После допроса к журналистам вышли только адвокаты. Сам Порошенко, возможно, вышел через другой выход.

«Сегодня у нас было два допроса по двум делам. Они были, на мой взгляд, абсолютно бессмысленными. Следователи очень много раз повторяли одни и те же вопросы», – заявил адвокат Илья Новиков.

Подозрения экс-президенту не вручили.

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Тэги: Порошенко, допрос в ГБР, вмешательство в деятельность судов

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