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16:17 29 Февраля 2020 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

СМИ: Тигипко не станет премьером, когда отставку Гончарука удовлетворят

Смена в правительстве, по данным журналистов, произойдет совсем скоро.

Тигипко не будут назначать премьером — Арахамия

Кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко не будет рассматриваться на пост главы правительства.

Об этом глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

При этом он подтвердил, что Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.

В то же время, отметил глава фракции, кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко не будет рассматриваться на пост главы правительства. «Нет, этого не будет», — ответил на вопрос Арахамия.

«Действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования, что надвигается экономический кризис вроде бы, есть признаки, есть возможность эпидемии коронавируса, и надо Кабмин превратить, фактически, в штаб. Для того, чтобы это стал штаб, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным… Кого-то привлечь и кого-то изъять, в том числе», — сказал он, передает НВ.

Арахамия подтвердил, что знает, о ком идет речь, но отказался называть имена этих чиновников. Кроме того, по его словам, на заседании будут рассмотрены законопроекты об обороне, которые уже три недели находятся на повестке дня парламента, но не рассматривались из-за блокирования Верховной Рады.

«И третья причина связана с тем, что был промежуточный отчет правительства, но уже шесть месяцев все ждут, „весна пришла — посадок нет“. Нам надо заслушать отчеты правоохранительных органов. Это тоже мы запланировали на это внеочередное заседание», — отметил Арахамия.

Источник:
Тэги: СМИ, правительство, Тигипко, Кабмин, должность, Гончарук

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