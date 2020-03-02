Повышения цен на ж\д билеты пока не будет – Криклий

Намеченное на 1 марта повышение тарифов Укрзалізниці на пассажирские перевозки не согласовано в Мининфраструктуры.

Тарифы на проезд железнодорожным транспортом пассажиров пока что повышать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно – с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме первого класса поездов Интерсити +. «Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован», – говорится в сообщении.

В министерстве напоминают, что поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают расходы на их организацию. При этом Укрзалізниця не получает госфинансирования на обновление вагонов, хотя это и предусмотрено ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте». Кроме того, низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозку льготников. В частности, в 2019 году УЗ перевезла льготников почти на 1,07 млрд грн, из этой суммы компенсировано только 136 млн грн, или 12,8%.

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