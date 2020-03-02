В российских столицах полсотни человек госпитализированы с коронавирусом

В Москве и Санк-Петербурге – десятки зараженных уханьским вирусом.

Пока что специалисты окончательно устанавливают диагноз 24 жителям и гостям Москвы. На два человека больше выявлено во второй столице России – Санкт-Петербурге.

По данным мэра российской столицы Сергея Собянина, всего в Москве поместили 86 человек на карантин.

Имеются уже и окончательно подтвержденные данные об одном случае заражения коронавирусом Covid-19. Житель Москвы привез вирус из Италии. Его состояние стабильное, он лечится в условиях инфекционной больницы.

Все питерцы, у которых выявили симптомы коронавирусной инфекции, госпитализированы в больницу им. Боткина.

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