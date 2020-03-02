НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
20:22 02 Марта 2020 Просмотров 89   КомментариевКомментарии

В российских столицах полсотни человек госпитализированы с коронавирусом

В Москве и Санк-Петербурге – десятки зараженных уханьским вирусом.

Пока что специалисты окончательно устанавливают диагноз 24 жителям и гостям Москвы. На два человека больше выявлено во второй столице России – Санкт-Петербурге.

По данным мэра российской столицы Сергея Собянина, всего в Москве поместили 86 человек на карантин.

Имеются уже и окончательно подтвержденные данные об одном случае заражения коронавирусом Covid-19. Житель Москвы привез вирус из Италии. Его состояние стабильное, он лечится в условиях инфекционной больницы.

Все питерцы, у которых выявили симптомы коронавирусной инфекции, госпитализированы в больницу им. Боткина.

Источник:
Тэги: Россия, Москва, больница, петербург, Сергей Собянин, коронавирус

Новости по теме

В Китае заявили о создании эффективной вакцины против коронавируса

Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

СМИ назвали имя нового мэра Москвы

Условия передачи власти согласованы с Лужковым, однако о решении будет объявлено не ранее 27 сентября, когда он вернется из отпуска. Согласно Трудовому кодексу, пока работник в отпуске, ни уволить, ни перевести его на другую работу нельзя.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В NASA увидели положительные последствия эпидемии коронавируса

20:40 Мир

В сети показали авиаудар турецкого беспилотника по колонне войск Асада

19:29 Мир

Ватикан открывает архивы о временах Холокоста

18:13 Мир

Лидер южнокорейской секты извинился за распространение коронавируса

17:57 Мир

Путин в любой момент может начать любую войну

17:12 Мир

Разбойник, совершивший налет на магазин, все деньги проиграл на автоматах

16:34 Украина

В Никополе мужчина после секса задушил несовершеннолетнюю и выбросил труп с балкона

16:21 Украина

Госдолг в январе сократился на $1 миллиард, – Минфин

16:01 Украина

Поссорившись со свекровью из-за давления газа на плите, женщина сломала ей бедро и плечо

15:55 Украина

Харьковский студент из ревности отбил одногруппнику внутренние органы

15:43 Украина

Как будет называется украинский телеканал, созданный для вещания в ОРДЛО

15:50 Украина

Новости | Слоты