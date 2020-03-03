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Главная » Украина » Политика
17:47 03 Марта 2020 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

В Крыму стремительно мелеют водохранилища

Основные крымские водохранилища обмелели почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Основные крымские водохранилища значительно обмелели по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 29 февраля в них собралось почти 100 млн кубометров воды, что почти вдвое меньше, чем в начале весны 2019 года.

Об этом сообщает так называемый «Гидрометцентр» аннексированного полуострова:

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем к началу весны 2019 года», – сказано в публикации.

Тем не менее, еще месяц назад в водохранилищах было на 15 млн кубометров меньше воды. Синоптики говорят,что причиной этому могут быть осадки, распределились по территории речных бассейнов неравномерно: от 11 до 124% от нормы.

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Тэги: крым, вода, водохранилище

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