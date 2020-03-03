В Европарламенте отменили Украинскую неделю из-за коронавируса

Украинская неделя в Европарламенте, которая должны была состояться с 3 по 5 марта, была отменена из-за коронавируса.

Об этом сообщили в представительстве Украины при Европейском Союзе.

Мероприятия переносятся на неопределенный срок. Это связано с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы благодарны за интерес к мероприятиям, которые мы планировали для вас в рамках Украинской недели. Как только ограничения будут отменены, наша команда будет прорабатывать новые возможности для проведения Украинской Недели в Европейском Парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно», – говорится в сообщении.

Напомним, число жертв нового типа коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2943. Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека. За сутки был зарегистрирован 31 погибший от вируса, 125 заразившихся и 2742 выздоровевших.

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