В новых кроссовках Puma россиянам померещился Гитлер
Пользователи из России отметили некоторое сходство между одной из новых моделей обувного бренда Puma из осенне-зимней коллекции 2019 года и лицом Адольфа Гитлера.
Черные вставки на носках и язычке кроссовок, если смотреть на них сверху, напомнили им знаменитую челку и короткие усы нацистского лидера, сообщает Pagina.
Компании Puma тут же припомнили, что ее основатель Рудольф Дасслер вместе со своим братом Адольфом, основателем Adidas, в 1930-х годах активно поддерживали и вступили в национал-социалистическую немецкую рабочую партию Адольфа Гитлера.
Официального заявления по поводу этой нашумевшей истории Puma пока не сделала.
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