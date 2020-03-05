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Главная » Мир » Общество
16:58 05 Марта 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В новых кроссовках Puma россиянам померещился Гитлер

Пользователи из России отметили некоторое сходство между одной из новых моделей обувного бренда Puma из осенне-зимней коллекции 2019 года и лицом Адольфа Гитлера.

Черные вставки на носках и язычке кроссовок, если смотреть на них сверху, напомнили им знаменитую челку и короткие усы нацистского лидера, сообщает Pagina.

Компании Puma тут же припомнили, что ее основатель Рудольф Дасслер вместе со своим братом Адольфом, основателем Adidas, в 1930-х годах активно поддерживали и вступили в национал-социалистическую немецкую рабочую партию Адольфа Гитлера.

Официального заявления по поводу этой нашумевшей истории Puma пока не сделала.

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Тэги: кроссовки, Адольф Гитлер

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