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11:30 07 Марта 2020 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

В результате атаки боевиков в Кабуле погибли 32 человека

Боевики в Кабуле напали на церемонию, 32 человека погибли.

Количество жертв нападения боевиков в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 32 человек.

Об этом сообщает CNN.

«Боевики в Кабуле напали на церемонию в пятницу, в которой принимал участие оппозиционный лидер Абдулла Абдулла, убив 32 человека и ранив 58″, – говорится в сообщении.

Среди погибших были женщины и дети, заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахидула Майар.

Напоминаем, ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Движение Талибан ранее заявило, что не стоит за этим нападением. Перейти на Главную страницу

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Тэги: Кабул

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