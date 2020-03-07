Американка обезглавила свою пятилетнюю дочь за то, что та попросила хлопья
27-летняя Кристл Вильянуэва из Остина, штат Техас, проведет остаток жизни за решеткой за убийство Джованны Эрнандес. Это случилось в январе 2017 года…
Зарезав и обезглавив маленькую девочку, Вильянуэва позвонила в полицию и сообщила, что убила свою дочь, «потому что та попросила хлопья», пишет Metro.
Перед этим, как выяснилось впоследствии, она убила своего свекра.
Когда полицейские ворвались в дом, они увидели в гостиной обнаженную женщину, которая только что приняла душ.
На допросе в полиции Вильянуэва утверждала, что была убеждена, что ее дочь и тесть – не настоящие, это якобы их клоны, которых она должна была убить, чтобы вернуть настоящих.
В полиции сообщили, что в момент убийств Вильянуэва находилась под воздействием наркотиков и алкоголя. Ранее она лечилась от психического расстройства.
Следователи пока не смогли определить мотив преступления.
В местной полиции заявили, что это преступление было самым ужасным из всех, что им приходилось когда-либо расследовать.
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