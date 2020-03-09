«Слуга народа» прокомментировала неформальную коалицию с ОПЗЖ

В «Слуге народа» отрицают появление неформальной коалиции с «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

«Да, я возражаю. Я вообще не общаюсь с ОПЗЖ. Я не вижу здесь каких-либо оснований. Почему мы провели внеочередное заседание? Мы находимся в рассмотрении земельного закона, где именно ОПЗЖ уже третью неделю не сходят с экранов, не выключают микрофоны и рассказывают о рынке земли», — отметила нардеп от «Слуги народа» в интервью 24 каналу.

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