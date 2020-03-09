Атлет из США доказал в суде, что допинг был в мясе, которое он ел в ресторане
Вещество содержалось в говядине, которую спортсмен употреблял в ресторане за день до прохождения допинг-теста.
Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину 25-летний Джаррион Лоусон может вернуться в спорт, сообщает Athletics Weekly.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил четырехлетнюю дисквалификацию спортсмена, наложенную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Лоусон был дисквалифицирован в мае 2019 года. Его допинг-проба, взятая в июне 2018 года, дала положительный результат на эпитренболон.
Позднее Лоусон подал апелляцию в CAS. Эксперты установили, что запрещенное вещество попало в кровь Лоусона непреднамеренно: вещество содержалось в говядине, которую спортсмен употреблял в ресторане за день до прохождения допинг-теста.
Лоусон выступает также в тройном прыжке и спринте. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он стал четвертым в прыжках в длину.
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