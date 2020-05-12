В украинский парламент проходят четыре партии, в лидерах – «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» – западные социологи

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 2-6 мая 2020 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего Президента Украины «Слуга народа» (30,3%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,9%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (14,8%) и ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12,3%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, «Партия Шария» (3,7%), «Голос» под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (3,4%), «Сила и честь» Игоря Смешко (3,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,3%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (2,3%), «Национальный корпус» Андрея Билецкого (1,7%), «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова (1,6%) и «Самопомощь» под руководством Оксаны Сыроид (1,2%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 2-6 мая 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,006 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

Тэги: Верховная Рада, выборы, рейтинг, слуга народа, BURI-Украина, Оппозиционная платформа - За жизнь