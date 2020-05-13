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Главная » Украина » Политика
19:33 13 Мая 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

В Офисе президента заговорили о втором сроке Зеленского

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что хочет, чтобы Владимир Зеленский пошел на второй срок.

По его словам, граждане Украины захотят видеть Владимира Зеленского президентом еще на один срок.

«Исключительно моя мысль, которую я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он также подходит ко всем процессам, и мое мнение – это шанс для страны иметь такого руководителя», – сказал Трофимов

Вместе с тем он отметил, что это зависит исключительно от решения самого Зеленского.

«Каким будет его решение и его выбор – наверное, нужно прожить эти пять лет», – отметил Трофимов.

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Тэги: зеленский

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