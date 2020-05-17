Бундеслига возобновила матчи после двухмесячного карантина

В субботу возобновились игры чемпионата Германии по футболу, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

«Боруссия» в субботу разгромила «Шальке» при пустых трибунах



Несмотря на то, что болезнь еще не отступила, власти позволили доиграть сезон без зрителей на трибунах.

Перед вынужденной паузой лидерство в чемпионате удерживала «Бавария», чье преимущество над ближайшим преследователем – дортмундской «Боруссии» – составляло четыре очка.

Лидер чемпионата сыграет первую игру после карантина в воскресенье, тогда как «Боруссия» в субботу разгромила «Шальке». Дома при пустых трибунах «шмели» уверенно разобрались с соперником, забив четыре безответных гола. Отличились Эрлинг Холанд, Торган Азар и дважды Рафаэл Геррейру.

В других поединках идущий третьим «РБ Лейпциг» дома сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Фортуна» – с «Падерборном 07″ (0:0).

«Герта» победила «Хоффенхайм» со счетом 3:0, а «Вольфсбург» – «Аугсбург» со счетом 2:1.

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