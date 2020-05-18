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Главная » Мир » Религия
14:06 18 Мая 2020 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Собор Святого Петра в Ватикане открылся для верующих

Вход будет регулироваться сотрудниками жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. У всех посетителей должны быть средства персональной защиты.

Главный храм католической церкви – собор Святого Петра в Ватикане – открылся для верующих и паломников.

Вход будет регулироваться сотрудниками жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. У всех посетителей должны быть средства персональной защиты.

В понедельник утром папа римский Франциск вознес молитву в одном из пределов собора у могилы папы Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году.

Собор Святого Петра был закрыт с 10 марта.

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Тэги: верующие, Ватикан

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