Вход будет регулироваться сотрудниками жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. У всех посетителей должны быть средства персональной защиты.

Главный храм католической церкви – собор Святого Петра в Ватикане – открылся для верующих и паломников.

Вход будет регулироваться сотрудниками жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. У всех посетителей должны быть средства персональной защиты.

В понедельник утром папа римский Франциск вознес молитву в одном из пределов собора у могилы папы Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году.

Собор Святого Петра был закрыт с 10 марта.

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