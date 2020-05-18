Собор Святого Петра в Ватикане открылся для верующих
Вход будет регулироваться сотрудниками жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. У всех посетителей должны быть средства персональной защиты.
Главный храм католической церкви – собор Святого Петра в Ватикане – открылся для верующих и паломников.
Вход будет регулироваться сотрудниками жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. У всех посетителей должны быть средства персональной защиты.
В понедельник утром папа римский Франциск вознес молитву в одном из пределов собора у могилы папы Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году.
Собор Святого Петра был закрыт с 10 марта.
Новости по теме
Бывший казначей Ватикана Джордж Пелл в прошлом году был признанному виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними и приговорен к шести годам тюремного заключения.
Апостольская пенитенциария католического Святого престола издала декрет о предоставлении верующим во время пандемии коронавируса специальных индульгенций.
Лена и Тамара из Винница «прославились» на весь мир и вместе с этим прославили Украину.