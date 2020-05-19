В США успешно протестировали вакцину от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях.

Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон). Они проводились совместно компанией Moderna и специалистами Национальных институтов здравоохранения США. В испытаниях приняли участие 45 человек.

В Moderna отметили, что речь идет о промежуточных результатах клинических исследований в первой фазе тестирования. В компании заявили, что после приема вакцины в зависимости от дозы количество антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне.

На первом этапе исследования вакцина показала себя безопасной, а все побочные эффекты были временными и разрешались самостоятельно, серьезных побочных эффектов не было.

Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле.

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