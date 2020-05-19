НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Наука и Техника
10:30 19 Мая 2020 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

В США успешно протестировали вакцину от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях.

Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон). Они проводились совместно компанией Moderna и специалистами Национальных институтов здравоохранения США. В испытаниях приняли участие 45 человек.

В Moderna отметили, что речь идет о промежуточных результатах клинических исследований в первой фазе тестирования. В компании заявили, что после приема вакцины в зависимости от дозы количество антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне.

На первом этапе исследования вакцина показала себя безопасной, а все побочные эффекты были временными и разрешались самостоятельно, серьезных побочных эффектов не было.

Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле.

Источник:
Тэги: США, вакцина, коронавирус

Новости по теме

«Детский» синдром, вызываемый COVID-19, опаснее коронавируса

В Европе зафиксировали 2 летальных случая, связанных с неизвестным детским воспалительным синдромом. Новый синдром медики считают осложнением от инфицирования коронавирусом.

В Оксфорде создали вакцину против коронавируса

Экспериментальная вакцина, известная как ChAdOx1 nCoV-19, является одним из лидеров в мировой гонке лекарств от коронавируса.

В США начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях

Вакцина была создана в рекордные сроки – всего за 42 дня с момента определения генома коронавируса.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты