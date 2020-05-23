НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
14:21 23 Мая 2020 Просмотров 591   КомментариевКомментарии

Россия снова на втором месте по числу зараженных коронавирусом

Россия ненадолго сместилась на третье место в мире по числу случаев COVID-19. За сутки выявлено 9434 заболевших.

До обновления статистики Россию на некоторое время обогнала Бразилия по числу выявленных случаев COVID-19 в мире. Однако с учетом новых данных Россия вновь занимает вторую строчку.

За последние сутки в России выявлено 9434 случая коронавируса в 84 регионах, – это максимальный показатель с начала недели.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 335 882 заболевших в 85 регионах, за весь период скончались 3388 человек.

Бразилия идет следом с небольшим отрывом. По данным сайта Worldometers, общее число заболевших там составляет 332 382 человек, умерших – 21 116.

Источник:
Тэги: Россия, Бразилия, коронавирус

Новости по теме

Бразилия вышла на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Бразилия стала третьей страной в мире после США и России по числу заразившихся коронавирусом – здесь зафиксировано почти 272 тыс. случаев.

Россия пожалуется в ООН и ОБСЕ на американские газеты

Россия пожалуется в ООН и ОБСЕ на газеты, усомнившиеся в официальной статистике смертности от коронавирусной инфекции в Москве.

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

За сутки выявлено 10899 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232243 человек.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты