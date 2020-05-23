Россия снова на втором месте по числу зараженных коронавирусом
Россия ненадолго сместилась на третье место в мире по числу случаев COVID-19. За сутки выявлено 9434 заболевших.
До обновления статистики Россию на некоторое время обогнала Бразилия по числу выявленных случаев COVID-19 в мире. Однако с учетом новых данных Россия вновь занимает вторую строчку.
За последние сутки в России выявлено 9434 случая коронавируса в 84 регионах, – это максимальный показатель с начала недели.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 335 882 заболевших в 85 регионах, за весь период скончались 3388 человек.
Бразилия идет следом с небольшим отрывом. По данным сайта Worldometers, общее число заболевших там составляет 332 382 человек, умерших – 21 116.
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