Полицейские изнасиловали задержанную женщину
Во время допроса один из полицейских стрелял из табельного оружия над головой свидетеля.
В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке Киевской области, для них будут проситт арест без залога. Один из полицейских надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой.
По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 оперуполномоченный в своем служебном кабинете надевал на женщину противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.
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