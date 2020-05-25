Полицейские изнасиловали задержанную женщину

Во время допроса один из полицейских стрелял из табельного оружия над головой свидетеля.

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке Киевской области, для них будут проситт арест без залога. Один из полицейских надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 оперуполномоченный в своем служебном кабинете надевал на женщину противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

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