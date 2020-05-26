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Главная » Мир » Происшествия
12:43 26 Мая 2020 Просмотров 1202   КомментариевКомментарии

Бывший министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от последствий заражения коронавирусом в Москве. Ему было 68 лет.

Лопухин окончил экономический факультет МГУ, работал в Академии наук СССР, был заместителем министра экономики РСФСР. Был министром топлива и энергетики РСФСР, затем – Российской Федерации в первом составе правительства, которое возглавлял Борис Ельцин.

Лопухин руководил энергетической отраслью всего пять месяцев.

На должности министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, сам он в 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара. После завершения карьеры чиновника работал в бизнесе и аналитиком.

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Тэги: Россия, министр, коронавирус

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