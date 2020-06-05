НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
10:21 05 Июня 2020 Просмотров 100   КомментариевКомментарии

В Запорожье полицейский сбил на служебной машине 7-летнего мальчика

ЧП расследуют сотрудники Государственного бюро расследований.

4 июня, приблизительно в 18-00, в Запорожье сотрудник Заводского отделения полиции, двигаясь на служебном автомобиле ВАЗ-2110, на улице Евпаторийской сбил малолетнего ребенка.

По словам 23-летнего полицейского, допустившего наезд на ребенка, мальчик внезапно выбежал на дорогу, и попал под колеса авто с синими госномерами.

Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали в больницу, о его состоянии ничего не сообщается.

На время расследования полицейского, допустившего резонансное ДТП, отстранили от должности.

Источник:

Новости по теме

Суд в Крыму отправил свидетеля Иеговы в тюрьму на шесть лет

Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты Артема Герасимова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности «Свидетелей Иеговы».

У «Барселоны» нет денег, чтобы вернуть себе Неймара

«Барселона» отказалась от идеи возвращения бразильского форварда Неймара из «Пари Сен-Жермен» в ближайшее трансферное окно.

На священника РПЦ завели дело за экстремизм

Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») по Свердловской области обнаружил в проповедях схиигумена Сергия признаки экстремизма.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты