В Запорожье полицейский сбил на служебной машине 7-летнего мальчика
ЧП расследуют сотрудники Государственного бюро расследований.
4 июня, приблизительно в 18-00, в Запорожье сотрудник Заводского отделения полиции, двигаясь на служебном автомобиле ВАЗ-2110, на улице Евпаторийской сбил малолетнего ребенка.
По словам 23-летнего полицейского, допустившего наезд на ребенка, мальчик внезапно выбежал на дорогу, и попал под колеса авто с синими госномерами.
Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали в больницу, о его состоянии ничего не сообщается.
На время расследования полицейского, допустившего резонансное ДТП, отстранили от должности.
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