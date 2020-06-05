В Запорожье полицейский сбил на служебной машине 7-летнего мальчика

ЧП расследуют сотрудники Государственного бюро расследований.

4 июня, приблизительно в 18-00, в Запорожье сотрудник Заводского отделения полиции, двигаясь на служебном автомобиле ВАЗ-2110, на улице Евпаторийской сбил малолетнего ребенка.

По словам 23-летнего полицейского, допустившего наезд на ребенка, мальчик внезапно выбежал на дорогу, и попал под колеса авто с синими госномерами.

Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали в больницу, о его состоянии ничего не сообщается.

На время расследования полицейского, допустившего резонансное ДТП, отстранили от должности.