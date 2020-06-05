Виды увлажнителей воздуха: особенности и преимущества
Крепкое здоровье и хорошее самочувствие напрямую зависит от климата в доме.
Влажный воздух способствует нормальной работе слизистых, уменьшает риск респираторных заболеваний, а также благоприятно влияет на состояние кожи и волос. Кондиционеры и обогреватели испаряют воду из атмосферы, чтобы пополнить ее запас, можно купить увлажнитель воздуха по акции. Попав на скидочный бум, трендовая климатическая техника обойдется намного дешевле. В этой статье мы поговорим о достоинствах каждого вида увлажнителей и о том, как не прогадать с выбором.
Типы и достоинства «умной» техники
Увлажнитель особенно важен в летний и зимний периоды. Сухой воздух не только ухудшает самочувствие, но и негативно влияет на состояние мебели и техники. Есть такие виды климатических «стражей влаги»:
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традиционный;
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с горячим паром;
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ультразвуковой.
Особенность первого типа устройств — вода не испаряется, а распыляется на мелкие частицы с помощью вентилятора. Перегоняемый воздух проходит через картриджи или диски, благодаря чему дополнительно фильтруется от пыли.
Преимущество увлажнителей с горячим паром — простая и надежная конструкция. Прибор работает по принципу электрического чайника. Под действием высоких температур бактерии и вирусы погибают, своеобразная стерилизация помещения.
Ультразвуковая техника разбивает воду на капельки с помощью высокочастотной волны, которая дополнительно дезинфицирует воздух.
В классических увлажнителях производители иногда пропитывают фильтр антисептическим веществом.
Мифы о климатических устройствах
Увлажнители воздуха иногда выступают предметом споров и дискуссий, одни говорят об их пользе, а другие твердят о вреде. Распространенные мифы:
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Прибор очень громкий. Во время работы устройств с горячим паром кипит вода, из-за этого и появляется шум, но в традиционных увлажнителях другой принцип работы, они не издают звуков.
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Появляется плесень на стенах. Современная техника оснащена индикатором уровня влаги, устройство насыщает воздух молекулами воды до предельно допустимого процентного показателя.
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Увлажнитель — это вредно. Миф связан с ультразвуковыми приборами, некоторые считают, что высокочастотные колебания нарушают работу нервной системы. В климатической технике они не превышают допустимый уровень, но убивают микробы и вирусы.
Научно доказано, что увлажнители положительно влияют на самочувствие и здоровье человека.
Дополнительные, но немаловажные функции
Климатическая техника умеет не только увлажнять воздух, но и ароматизировать, ионизировать и очищать его. В слегка одорированном помещении тело быстрее расслабляется, а очищение от пыли — спасение для людей, склонных к аллергии.
Современные модели увлажнителей легко использовать, некоторые из них управляются дистанционным пультом или смартфоном. Благодаря индикатору уровня воды, вы всегда будете знать, когда пополнить резервуар. Устройства с подсветкой станут оригинальным ночником и стильно украсят интерьер вашего дома.
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