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05:12 05 Июня 2020 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Виды увлажнителей воздуха: особенности и преимущества

Крепкое здоровье и хорошее самочувствие напрямую зависит от климата в доме.

Влажный воздух способствует нормальной работе слизистых, уменьшает риск респираторных заболеваний, а также благоприятно влияет на состояние кожи и волос. Кондиционеры и обогреватели испаряют воду из атмосферы, чтобы пополнить ее запас, можно купить увлажнитель воздуха по акции. Попав на скидочный бум, трендовая климатическая техника обойдется намного дешевле. В этой статье мы поговорим о достоинствах каждого вида увлажнителей и о том, как не прогадать с выбором.

Типы и достоинства «умной» техники

Увлажнитель особенно важен в летний и зимний периоды. Сухой воздух не только ухудшает самочувствие, но и негативно влияет на состояние мебели и техники. Есть такие виды климатических «стражей влаги»:

  • традиционный;

  • с горячим паром;

  • ультразвуковой.

Особенность первого типа устройств — вода не испаряется, а распыляется на мелкие частицы с помощью вентилятора. Перегоняемый воздух проходит через картриджи или диски, благодаря чему дополнительно фильтруется от пыли.

Преимущество увлажнителей с горячим паром — простая и надежная конструкция. Прибор работает по принципу электрического чайника. Под действием высоких температур бактерии и вирусы погибают, своеобразная стерилизация помещения.

Ультразвуковая техника разбивает воду на капельки с помощью высокочастотной волны, которая дополнительно дезинфицирует воздух.

В классических увлажнителях производители иногда пропитывают фильтр антисептическим веществом.

Мифы о климатических устройствах

Увлажнители воздуха иногда выступают предметом споров и дискуссий, одни говорят об их пользе, а другие твердят о вреде. Распространенные мифы:

  1. Прибор очень громкий. Во время работы устройств с горячим паром кипит вода, из-за этого и появляется шум, но в традиционных увлажнителях другой принцип работы, они не издают звуков.

  2. Появляется плесень на стенах. Современная техника оснащена индикатором уровня влаги, устройство насыщает воздух молекулами воды до предельно допустимого процентного показателя.

  3. Увлажнитель — это вредно. Миф связан с ультразвуковыми приборами, некоторые считают, что высокочастотные колебания нарушают работу нервной системы. В климатической технике они не превышают допустимый уровень, но убивают микробы и вирусы.

Научно доказано, что увлажнители положительно влияют на самочувствие и здоровье человека.

Дополнительные, но немаловажные функции

Климатическая техника умеет не только увлажнять воздух, но и ароматизировать, ионизировать и очищать его. В слегка одорированном помещении тело быстрее расслабляется, а очищение от пыли — спасение для людей, склонных к аллергии.

Современные модели увлажнителей легко использовать, некоторые из них управляются дистанционным пультом или смартфоном. Благодаря индикатору уровня воды, вы всегда будете знать, когда пополнить резервуар. Устройства с подсветкой станут оригинальным ночником и стильно украсят интерьер вашего дома.

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