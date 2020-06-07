Названо число умерших медиков от COVID в Украине

От коронавируса удалось излечиться с начала пандемии около трем тысячам медицинских работников.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине от осложнений COVID-19 умерли 39 медиков. Об этом говорится в пресс-службе Центра общественного здоровья.

«В целом заболели 1932 детей и 5050 медиков. На амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медика», – говорится в сообщении.

Также в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

«Из числа людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19″, – добавили в ЦОЗ.

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