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12:27 09 Июня 2020 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Глава государства определил законопроект как безотлагательный. Текст документа пока не обнародован.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3612 О народовластии через всеукраинский референдум. Документ подал президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте парламента во вторник, 9 июня.

Указано, что проект закона 9 сегодня был получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Глава государства определил законопроект как безотлагательный.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

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Тэги: референдум, ВР, законопроект, зеленский

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