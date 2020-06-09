Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Глава государства определил законопроект как безотлагательный. Текст документа пока не обнародован.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3612 О народовластии через всеукраинский референдум. Документ подал президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте парламента во вторник, 9 июня.

Указано, что проект закона 9 сегодня был получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Глава государства определил законопроект как безотлагательный.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

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