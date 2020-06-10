В Украине рекордная суточная смертность от COVID-19
С начала пандемии в Украине уже свыше 28 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, из них 833 летальных.
В Украине за минувшие сутки, 9 июня, выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в среду, 10 июня.
Напомним, что во вторник сообщалось о 394 инфицированных, а позавчера – о 463 заболевших
Также за последние сутки 357 человек выздоровели, по сравнению с 217 накануне. Также умерли 23 человек, вчера их было 13.
Всего с начала пандемии в Украине 28 381 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. Было проведено почти 446 тысяч ПЦР-тестов.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область – 1192 случая;
- Волынская область – 1214;
- Днепропетровская область – 973;
- Донецкая область – 246;
- Житомирская область – 973;
- Закарпатская область – 1448;
- Запорожская область – 502;
- Ивано-Франковская область – 1622;
- Кировоградская область – 562;
- Киев – 3580;
- Киевская область – 1865;
- Львовская область – 2289;
- Луганская область – 54;
- Николаевская область – 309;
- Одесская область – 1028;
- Полтавская область – 276;
- Ровенская область – 2122;
- Сумская область – 198;
- Тернопольская область – 1313;
- Харьковская область – 1338;
- Херсонская область – 179;
- Хмельницкая область – 520;
- Черновицкая область – 3757;
- Черкасская область – 501;
- Черниговская область – 320.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.
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