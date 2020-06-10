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08:00 10 Июня 2020 Просмотров 1079   КомментариевКомментарии

В Украине рекордная суточная смертность от COVID-19

С начала пандемии в Украине уже свыше 28 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, из них 833 летальных.

В Украине за минувшие сутки, 9 июня, выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в среду, 10 июня.

Напомним, что во вторник сообщалось о 394 инфицированных, а позавчера – о 463 заболевших

Также за последние сутки 357 человек выздоровели, по сравнению с 217 накануне. Также умерли 23 человек, вчера их было 13.

Всего с начала пандемии в Украине 28 381 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. Было проведено почти 446 тысяч ПЦР-тестов.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область – 1192 случая;
  • Волынская область – 1214;
  • Днепропетровская область – 973;
  • Донецкая область – 246;
  • Житомирская область – 973;
  • Закарпатская область – 1448;
  • Запорожская область – 502;
  • Ивано-Франковская область – 1622;
  • Кировоградская область – 562;
  • Киев – 3580;
  • Киевская область – 1865;
  • Львовская область – 2289;
  • Луганская область – 54;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 1028;
  • Полтавская область – 276;
  • Ровенская область – 2122;
  • Сумская область – 198;
  • Тернопольская область – 1313;
  • Харьковская область – 1338;
  • Херсонская область – 179;
  • Хмельницкая область – 520;
  • Черновицкая область – 3757;
  • Черкасская область – 501;
  • Черниговская область – 320.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник:
Тэги: смертность, статистика, covid-19

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