В Украине рекордная суточная смертность от COVID-19

С начала пандемии в Украине уже свыше 28 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, из них 833 летальных.

В Украине за минувшие сутки, 9 июня, выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в среду, 10 июня.

Напомним, что во вторник сообщалось о 394 инфицированных, а позавчера – о 463 заболевших

Также за последние сутки 357 человек выздоровели, по сравнению с 217 накануне. Также умерли 23 человек, вчера их было 13.

Всего с начала пандемии в Украине 28 381 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. Было проведено почти 446 тысяч ПЦР-тестов.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область – 1192 случая;

Волынская область – 1214;

Днепропетровская область – 973;

Донецкая область – 246;

Житомирская область – 973;

Закарпатская область – 1448;

Запорожская область – 502;

Ивано-Франковская область – 1622;

Кировоградская область – 562;

Киев – 3580;

Киевская область – 1865;

Львовская область – 2289;

Луганская область – 54;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 1028;

Полтавская область – 276;

Ровенская область – 2122;

Сумская область – 198;

Тернопольская область – 1313;

Харьковская область – 1338;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 520;

Черновицкая область – 3757;

Черкасская область – 501;

Черниговская область – 320.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.

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