Во Франции на атомной подводной лодке вспыхнул пожар

На атомной подводной лодке «Перле», пришвартованной во французском Тулоне, вспыхнул пожар. Это произошло во время ремонтных работ.

Десятки пожарных борются с огнем на французской атомной подводной лодке, которая вспыхнула в пятницу во время ремонтных работ, передает Associated Press.

Ядерный реактор подводной лодки, ядерное топливо и оружие были сняты пять месяцев назад для проведения ремонтных работ. Местные власти утверждают, что дым, который выбрасывается из-за пожара, не является радиоактивным.

В результате возгорания никто не пострадал. Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

К вечеру пожарным удалось локализировать пожар.

Сообщается, что поиск возможных очагов возгораний продолжается.

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