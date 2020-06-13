Во Франции на атомной подводной лодке вспыхнул пожар
На атомной подводной лодке «Перле», пришвартованной во французском Тулоне, вспыхнул пожар. Это произошло во время ремонтных работ.
Десятки пожарных борются с огнем на французской атомной подводной лодке, которая вспыхнула в пятницу во время ремонтных работ, передает Associated Press.
Ядерный реактор подводной лодки, ядерное топливо и оружие были сняты пять месяцев назад для проведения ремонтных работ. Местные власти утверждают, что дым, который выбрасывается из-за пожара, не является радиоактивным.
В результате возгорания никто не пострадал. Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.
К вечеру пожарным удалось локализировать пожар.
Сообщается, что поиск возможных очагов возгораний продолжается.
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