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18:35 13 Июня 2020 Просмотров 309   КомментариевКомментарии

Во Франции на атомной подводной лодке вспыхнул пожар

На атомной подводной лодке «Перле», пришвартованной во французском Тулоне, вспыхнул пожар. Это произошло во время ремонтных работ.

Десятки пожарных борются с огнем на французской атомной подводной лодке, которая вспыхнула в пятницу во время ремонтных работ, передает Associated Press.

Ядерный реактор подводной лодки, ядерное топливо и оружие были сняты пять месяцев назад для проведения ремонтных работ. Местные власти утверждают, что дым, который выбрасывается из-за пожара, не является радиоактивным.

В результате возгорания никто не пострадал. Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

К вечеру пожарным удалось локализировать пожар.

Сообщается, что поиск возможных очагов возгораний продолжается.

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Тэги: пожар, атомная подводная лодка

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