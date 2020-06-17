Украинские фанаты поддержали полицейского, из-за которого в США начались протесты

В среду в ходе полуфинального матча розыгрыша Кубка Украины между «Минаем» и киевским «Динамо» болельщики вывесили баннер.

Игра проходила в селе Минай Ужгородского района Закарпатской области и завершилась со счетом 2:0 в пользу киевлян, у которых дублем отличился Миккель Дуэлунд.

Матч должен проводиться без болельщиков, но они собрались рядом с забором, который окружает поле. К тому же, они вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина – #FreeDerekChauvin.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе этот полицейский применил удушающий прием при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, от которого тот впоследствии скончался. Полицейскому предъявлены обвинения в убийстве, ему грозит длительный срок заключения. Гибель афроамериканца спровоцировала масштабные протесты во многих городах США, а также по всему миру.

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