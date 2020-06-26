В России голосуют за поправки к Конституции по бюллетеню с ошибкой

Институт русского языка имени Виноградова пытался исправить грамматическую ошибку в бюллетене голосования о поправках к Конституции.

На формулировку в бюллетене «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» обратили внимание накануне, в первый день голосования, многие пользователи соцсетей.

В эфире «Эха Москвы» ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская рассказала, что специалисты считают формулировку безграмотной. По ее словам, об ошибочной формулировке профильное научное учреждение Российской академии наук предупредило организаторов голосования.

«Ещё на стадии подготовки бюллетеней, как печатных, так и электронных, Институт русского языка писал компетентным людям. Точнее, как мы выяснили, некомпетентным», – сказала Северская.

Здесь необходим другой падеж – не «изменения в Конституцию», а «изменения в Конституции». Или же необходимо добавить слово – «вносимые в Конституцию изменения».

«Честно говоря, мне и грустно, и смешно, и странно, что, закрепляя поправками в нашей Конституции статус русского языка как государственного и необходимость его охранять, эта же норма, по сути, грубо нарушается уже в документе, которым нам предлагают за это проголосовать», – сказала филолог.

Формулировка «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» утверждена указом президента Владимира Путина о назначении общероссийского голосования – следовательно, ответственность за нее несет не Центризбирком, а Администрация президента.

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