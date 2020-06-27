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Главная » Украина » Общество
14:22 27 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Миндрав угрожает ужесточением карантина

Карантин может быть ужесточен в 13 областях.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

- В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть, те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены в 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона, – сказал он.

Министр отметил, что может быть ограничена работа городского транспорта, спортивных учреждений, детских садов.

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