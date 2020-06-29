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08:25 29 Июня 2020 Просмотров 110   КомментариевКомментарии

Лидер англиканской церкви заявил, что Иисус Христос не был белым

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби написал об этом на своей странице в Twitter. Он сопроводил пост его «любимыми изображениями» темнокожего Христа.

«Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили», – призвал духовный лидер англиканской церкви.

Также он сопроводил пост его «любимыми изображениями» темнокожего Христа со всего мира.

Ранее активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа. По его словам, светлокожий Христос — форма отражения превосходства белой расы.

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Тэги: англиканская церковь, Иисус Христос

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