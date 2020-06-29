Лидер англиканской церкви заявил, что Иисус Христос не был белым
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби написал об этом на своей странице в Twitter. Он сопроводил пост его «любимыми изображениями» темнокожего Христа.
«Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили», – призвал духовный лидер англиканской церкви.
Также он сопроводил пост его «любимыми изображениями» темнокожего Христа со всего мира.
Ранее активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа. По его словам, светлокожий Христос — форма отражения превосходства белой расы.
Новости по теме
Пародийное шоу «Первое искушение Христа» было снято специально к Рождеству. Сцена, в которой Иисус приводит домой бойфренда, вызвала гнев у многих католиков в Бразилии.
Епископ Тагбиларанский (Филиппины) в своей проповеди на День молодежи призвал местную католическую молодежь отдавать свою любовь Иисусу Христу.
Англиканская церковь в Британии ежегодно теряет в среднем 25 старых храмов из-за запустения приходов, но открывает новые храмы в городских ночных клубах, пивных и спортзалах, стремясь компенсировать убыль.