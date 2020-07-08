После Луганщины Зеленский прилетел на Буковину

В Черновицкой области президент ознакомится с ходом реализации проекта Большая стройка и встретится с медиками.

Президент Владимир Зеленский после внеплановой поездки в Луганскую область в среду, 8 июля, прибыл с визитом в ​​Черновицкую область, сообщает его пресс-служба.

«Глава государства ознакомится с ходом реализации проекта Большая стройка в регионе, в частности в сельской местности. Также президент проверит состояние преодоления последствий наводнения на Буковине и встретится с медиками региона, которые одними из первых в Украине начали бороться с эпидемией коронавируса», – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский пообщается с представителями местного бизнеса и ознакомится с концепцией развития туризма в регионе.

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