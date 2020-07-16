Экс-следователю объявили о подозрении по делу Майдана

Правоохранитель, по данным следствия, незаконно привлек к ответственности активистов, внеся в дело ложные сведения.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику одного из отделений полиции в Черкасской области, который по данным следствия, сознательно привлек невиновного к уголовной ответственности за массовые протесты 2014 года в Черкассах. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что подозрение было выдвинуто бывшему следователю по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 2 ст. 372) Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, бывший следователь следственного отделения одного из горотделов Управления МВД в Черкасской области 24 января 2014 года при отсутствии каких-либо доказательств причастности человека к правонарушениям составил и подписал задержанному уведомление о подозрении в массовых беспорядках и захвате государственных зданий (ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 УК Украины).

Также сообщается, что следователь внес в текст подозрения ложные сведения.

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