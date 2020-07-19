В России рассказали где поселился экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер Азаров
Политтехнолог, создатель пресс-центра «Новороссия» Вадим Самодуров заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министр Николай Азаров поселились в элитном подмосковном районе – Рублевке.
Об этом он рассказал в интервью «Новой газете».
«Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он, не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов», — рассказал Самодуров.
Политтехнолог отмечает, что экс-топ-чиновники Украины комфортно себя чувствуют на новом месте жительства.
«Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка», – сообщил Самодуров.
Он объяснил, что на Рублевке проживают его друзья, которые и сообщили о проживании в элитном Подмосковье экс-руководства Украины.
Новости по теме
Эксперты провели исследование и выяснили, что эксплуатировать на протяжении всего срока службы выгоднее электрические, а не дизельные или бензиновые автомобили.
18 июля вечером ресторанный комплекc Queen Kyiv устроил шумную вечеринку на барже, где была задержана с наркотиками известная эскортница и блогер Лиля Багирова.
Екатерина Александровская погибла в Москве. В 2017 году она стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию.