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13:38 20 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СМИ: Сытник пообещал Порошенко закрыть все его дела за сохранения своей должности?

В прошлую среду у украинского народа возникла надежда, что они живут в правовом государстве. Но не прожила эта надежда и суток!

В этот день парламент провел самое короткое внеочередное заседание. На повестке дня стоял проект закона №3133, который давал возможность наконец-то уволить действующего директора НАБУ, коррупционера (это подтверждено судами двух инстанций) Артема Сытника с минимальным риском для отмены такого решения в суде.

Но вопрос был снят с рассмотрения. Что же произошло? Что за жонглирование такими важнейшими вопросами?

Объясним.

Нардеп Дубинский, громко, в публичной плоскости, обвинил главу фракции “Слуга народа” Давида Арахамию в саботаже. Мол последний, известный своими порохобтскими наклонностями, ходил и отговаривал, вместе с главой антикор-комитета Радиной (сотрудницей активиста Шабунина, связанной с Рябошапкой и киевскими застройщиками), депутатов не голосовать за этот проект закона под разными предлогами.

Но никто и не рассчитывал, что “соросята” в рядах “Слуг народа” законопроект поддержат. Так что подрывная деятельность Радиной и Арахамии вряд ли бы сыграла решающую роль. Зато прогиб защитали.

Тот факт, что среди соавторов законопроекта был Алексей Гончаренко, говорил о том, что Европейская Солидарность готовилась хоть частично, но давать за него голоса.

Но в последний момент, утром, в день голосования, Петр Алексеевич дал команду своей фракции и всем сочувствующим – не поддерживать данный проект закона.

Наш источник в Евросолидарности говорит, что этому предшествовали его ночные договоренности с Сытником. Якобы последний пообещал уладить все вопросы в НАБУ, связанные с Петром Порошенко и его ближайшем окружением. Плюс Артем Сытник пообещал устроить очередной наезд на Киевский окружной административный суд, чтоб отвлечь в информационном поле внимания от разговора Порошенко с Путиным, где последний крепко жал ему руку и обнимал.

Эта ситуация сыграла бы на руку заезженным рассказам Порошенко «про плохие суды и его политические преследования». А для грантоедов стала бы хорошим предлогом кричать про необходимость очередного реформирования судов под присмотром иностранцев.

Интересы Сытника и Перошенко настолько совпали, они в тот момент оказались настолько друг другу нужными, а их договоренность оказалось настолько крепка, что уже на следующий день НАБУ, через попытку организации обыска дома у кандидата на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, хотело заблокировать в Верховной Раде его назначение: кандидат попросту не смог бы физически появиться в парламенте. Но ненависть к продажным «договорнякам» среди нормальной части спецслужб настолько сильна, что супер-секретная информация вышла из стен НАБУ. Кирилла Шевченко предупредили и он успел уехать из дома, оставив заговорщиков с носом.

Как мы знаем, Шевченко не поддерживали фракции Голос и Европейская солидарность…

Уже для всех очевидно, что действующая власть не собирается особо что-то менять. «Слуги» не имеют воли и желания выгнать агентов внешнего влияния, настаивающих на том, чтобы Сытник остался на должности, работающих на Порошенко и внедренных в правоохранительную систему – и на руководящие должности, и как исполнители. О чем можно говорить, о каких изменениях, если ярые и открытые порохоботы, без тени смущения, активничают прямо внутри монобольшинства!

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