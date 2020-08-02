Футболисты «Арсенала» на радостях сломали завоеванный Кубок Англии
Футбольный клуб «Арсенал» на лондонском стадионе «Уэмбли» переиграл «Челси» со счетом 2:1 в финале Кубка Англии.
«Арсенал» в четырнадцатый раз стал обладателем Кубка Англии, что является рекордным показателем. Клубы в третий раз в истории встретились в финале турнира, все три раза победу праздновал «Арсенал».
В составе победителей два мяча забил габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. У «аристократов» отличился форвард Кристиан Пулишич .
Автор дубля Обамеянг во время празднования уронил трофей, который разбился на две части – чаша откололась от постамента.
Благодаря победе лондонский клуб обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне, так как в чемпионате Англии «Арсенал» занял восьмое место.
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