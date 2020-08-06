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08:35 06 Августа 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Экс-милиционер Владимир Ткаченко теперь будет «крышевать» схемы в ГФС

Бывший столичный милиционер Владимир Ткаченко, который «крышевал» в Киеве наркопритоны и незаконную работу пунктов сбора металлолома, получил высокую должность в Государственной фискальной службе.

Об этом речь идет в статье «Зачем ГФС взяла на работу экс-милиционера Владимира Ткаченко».

«За последние годы он успел поработать руководителем Подольского, Святошинского и Дарницкого районных управлений полиции. Но только бандитов Ткаченко не ловил, он их «крышевал». Как сообщают источники, среди правоохранителей и в криминальных кругах, в Святошинском районе под его «протекцией» находились наркопритоны, места сбора металлолома», – говорится в статье.

Также, по данным журналистов, Владимир Ткаченко питает особую страсть к проституткам – и постоянно пользуется их услугами.

«На Подоле, где ранее работал, у него даже есть специальное помещение, в которое он водит жриц любви. Говорят, любит сразу несколько», – пишут авторы статьи.

Как отмечается, за годы службы Владимир Ткаченко нажил очень много имущества: помимо квартиры и целого ряда нежилых помещений в самой столице, у него во владении находится также порядка 10 гектаров земли в Киеве и в ближайших его окраинах. Традиционно в таких случаях, большая часть имущества, согласно декларациям, записана на жену Викторию Ткаченко.

У Владимира Ткаченко нет ни квалификации, ни профессиональных данных, чтобы работать в ГФС. По данным журналистов, попасть к фискалам он смог лишь за большую взятку.

«И Государственная фискальная служба – это для него очередная «кормушка», в которую он долго стремился попасть – копил деньги на взятку, и вот, свершилось! И теперь он будет пытаться в максимально сжатые сроки не только «отбить вложенное», но и заработать сверху», - говорится в статье.

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