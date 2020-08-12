Кабмин упростил условия работы газового рынка
Принятое постановление будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на поставщиков газа, отмечают в правительстве.
Кабинет министров установил размер страхового запаса газа на 2020 год в размере 0% от запланированных месячных объемов продаж в следующем месяце. Такое решение принято в среду, 12 августа, на заседании правительства.
Принятое постановление будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на поставщиков газа, даст возможность нормально работать свободному рынку, отмечается в документе.
Кабинет министров в 2019 год обязал газоснабжающие компании создавать страховой запас газа в размере 10% запланированных месячных объемов продажи в следующем месяце.
Оператором этого страхового ресурса была назначена госкомпания НАК Нафтогаз Украины, которой газотрейдеры платили за хранение страхового запаса.
Напомним, после запуска рынка газа с 1 августа цены больше не регулируются государством или Нафтогазом, а устанавливаются газоснабжающими компаниями.
Потребители также могут свободно выбирать поставщиков газа в зависимости от предложенных тарифов, сервиса и дополнительных услуг.
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