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20:00 12 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин упростил условия работы газового рынка

Принятое постановление будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на поставщиков газа, отмечают в правительстве.

Кабинет министров установил размер страхового запаса газа на 2020 год в размере 0% от запланированных месячных объемов продаж в следующем месяце. Такое решение принято в среду, 12 августа, на заседании правительства.

Принятое постановление будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на поставщиков газа, даст возможность нормально работать свободному рынку, отмечается в документе.

Кабинет министров в 2019 год обязал газоснабжающие компании создавать страховой запас газа в размере 10% запланированных месячных объемов продажи в следующем месяце.

Оператором этого страхового ресурса была назначена госкомпания НАК Нафтогаз Украины, которой газотрейдеры платили за хранение страхового запаса.
Напомним, после запуска рынка газа с 1 августа цены больше не регулируются государством или Нафтогазом, а устанавливаются газоснабжающими компаниями.

Потребители также могут свободно выбирать поставщиков газа в зависимости от предложенных тарифов, сервиса и дополнительных услуг.

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Тэги: Кабмин, газовый рынок

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