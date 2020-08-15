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13:01 15 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Окружение Авакова получило 180 миллионов за комплексы автофиксации нарушений ПДД

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украину 10 августа заключило соглашение с ООО «Украинский системные инновации» о поставке комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 180,40 млн грн.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По данным системы «Прозорро», в этом году поставят 220 программно-аппаратных комплексов автоматической фото/видеофиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения «Каскад 3″ по ГОСТ 8809:2018 по 820 тыс грн. за комплекс. Это равняется цене от этой же фирмы от «Укринфрапроект» в октябре 2019 года. Гарантийный срок составляет один год.

Как и в прошлом году, закупку провели без торгов по переговорной процедурой из-за отсутствия конкуренции. Согласно обоснованию, пока только «Каскад» имеет сертификат проверки на соответствие средства измерений техрегламента, поэтому это единственный стационарный комплекс, который можно ввести в действие в составе Системы автофиксации нарушений ПДД. Также «Каскад» имеет положительное заключение государственной экспертизы в сфере технической защиты информации (КСЗИ), зарегистрированный в Госспецсвязи. Кроме того, МВД тестировало и подтвердило совместимость комплекса «Каскад» с Системой автофиксации нарушений ПДД.

ООО «Клансистемс» пожаловалось в АМКУ на применение переговорной процедуры, требуя отменить закупку. Оно хотело предложить комплексы Vega Smart Speed производства компании Tattile S.r.l. (Италия), которые имели сертификат о соответствии техрегламента и вывод КСЗИ, но не прошли тестирование в МВД.

Однако затем жалобщик загрузил письмо, в котором признал действия заказчика правомерными и попросил оставить жалобу без рассмотрения.

Компания «Украинская системные инновации» принадлежит киевлянину Игорю Ильенко и ООО «Информационное агентство Трафик Инфо», которым через ООО «Олли Транс» и ООО «Олли Инвест» владеют Катя Фокина, Максим Химченко и кипрская компания «Галаксус Энтерпрайзиз Лимитед». Максим Химченко является автором патента на «Комплекс видеофиксации транспортных средств с распознаванием номерных знаков и проверкой по поисковым реестрами «видеоконтроль-Рубеж», который принадлежит упомянутой фирме «Олли Транс». Именно эти комплексы ГАИ закупала в «Олли Транс» во времена президентства Виктора Януковича.

Также «Олли Транс» обладает патентом на «Способ регистрации движения транспорта» путем передачи данных с видеокамер и дорожных сенсоров в Интернет в режиме реального времени.

Директором «Украинская системных инноваций» является Даниил Сергеевич Ферлий, который также руководит ООО «Международное агентство по защите интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством в киберпространстве» того же Виктора Смирнова и Александра Горбенко.

Ферлий был внештатным помощником нардепа от «Батькивщины» Владислава Бухарева, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки в июне 2019 года. Бухарев занимал эту должность до сентября 2019 года, пока не был назначен первым заместителем председателя СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемого «управления «К»). С этой должности был уволен в ноябре 2019 года. Тогда же он стал генерал-полковником. А в апреле 2020 его назначили советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

После Майдана 2014 года в. о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью центрального аппарата СБУ. Там Бухарев работал полгода до избрания нардепом. В 2007-2010 годах Бухарев возглавлял налоговую милицию, Турчинов тогда был первым вице-премьером в правительстве лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

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