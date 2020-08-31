Власти Ивано-Франковска будут обжаловать в суде решение по карантину

В Украине нужно придерживаться социальных требований, но нельзя «убивать экономику», объяснил мэр города.

Городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать в суде и отменить неправильное постановление Кабинета министров, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны. Это постановление противоречит интересам города, сказал в видеообращении городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив утром в понедельник, 31 августа.

По его словам, иск будут подавать, руководствуясь решением Конституционного суда, который ранее признал, что установление правительством карантинных ограничений противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна принимать исключительно Верховная Рада.

«Это дает основания городскому совету Ивано-Франковска обратиться с иском в суд и отменить постановление Кабмина, которым объявлена красная зона. В частности, это будет иск в Киевский окружной административный суд», – заявил он.

Он отметил, что нужно придерживаться социальных требований, но нельзя «убивать экономику».

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