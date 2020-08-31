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15:00 31 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нидерланды возобновляют слушание по делу о сбитом МН17

Суд в Нидерландах на этом этапе расследования рассмотрит требования компенсации со стороны родственников погибших.

В Нидерландах в понедельник возобновятся судебные слушания по делу о сбивании рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Об сообщает страница суда в Twitter.

Главной темой этих слушаний станут требования компенсации со стороны родственников погибших. Также суд планирует заслушать защиту в отношении требований дополнительного расследования.

Всего в рамках этих слушаний ожидается 3 сессии продолжительностью по 2 недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.

В июле завершился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон.

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Тэги: суд, нидерланды, mh 17

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