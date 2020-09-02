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09:00 03 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лесной пожар уничтожил село в Харьковской области

Один населенный пункт был уничтожен огнем, еще в двух селах есть места возгорания. Количество пострадавших выясняется.

Пожар, возникший в Двуречанском лесничестве Харьковской области полностью уничтожил населенный пункт. Об этом в среду, 2 августа, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на странице в Facebook.

Глава ОГА не рассказал, какой именно населенный пункт был уничтожен огнем, но добавил, что в еще в двух селах есть места возгорания.

«По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть три основные очаги возгорания, один из которых локализован. К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания», – отметил он.
Кучер отметил, что на данный момент жертв нет, а количество пострадавших выясняется. Пожар продолжают тушить наземная техника, авиация и пожарный поезд.

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Тэги: пожар, Харьковская область, село, лесничество

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