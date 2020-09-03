У Неймара обнаружили коронавирус

Лидер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Пресс-служба клуба в среду официально сообщила, что тесты на COVID-19 трех игроков дали положительный результат, не называя имен инфицированных.

По информации издания, заболевшими игроками оказались Неймар, а также аргентинские полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Все трое провели несколько дней отпуска на Ибице, после чего вернулись в Париж. Теперь футболисты будут соблюдать недельный карантин.

Вместе с зараженными на отдых ездили Мауро Икарди, Андер Эррера и Кейлор Навас, которые ушли на самоизоляцию.

Согласно эпидемиологическому протоколу, матч команды в чемпионате Франции может быть отменен в случае заражения четырех и более игроков.

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