У Неймара обнаружили коронавирус
Лидер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Пресс-служба клуба в среду официально сообщила, что тесты на COVID-19 трех игроков дали положительный результат, не называя имен инфицированных.
По информации издания, заболевшими игроками оказались Неймар, а также аргентинские полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Все трое провели несколько дней отпуска на Ибице, после чего вернулись в Париж. Теперь футболисты будут соблюдать недельный карантин.
Вместе с зараженными на отдых ездили Мауро Икарди, Андер Эррера и Кейлор Навас, которые ушли на самоизоляцию.
Согласно эпидемиологическому протоколу, матч команды в чемпионате Франции может быть отменен в случае заражения четырех и более игроков.
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